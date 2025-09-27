Ричмонд
Мошенники стали втягивать россиян в финансовую пирамиду: злоумышленники пытаются действовать через через онлайн-казино

РИАН: Мошенники стали обманывать россиян, обещая схему выигрыша в онлайн-казино.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники предлагают россиянам якобы «выиграть» в онлайн-казино, одновременно втягивая их в финансовую пирамиду. Об это пишет РИА Новости.

По данным агентства, жертвы получают на электронную почту письма с приглашением перейти по ссылке в закрытый Telegram-канал, где обещают раскрыть секреты успешной игры в онлайн-казино. После того как человек подаёт заявку на вступление, мошенники связываются с ним в личных сообщениях и требуют оплату за доступ к «уникальной» схеме.

Однако после попадания в канал никаких выгодных стратегий не оказывается. Вместо этого людям предлагают перепродавать доступ к этому же каналу другим, подставляя их в замкнутую цепочку финансовой пирамиды.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян через СМС. Злоумышленники пытаются выманить у граждан код полученный по телефону, представляясь сотрудниками, которые записывают их на поверку счетчиков.