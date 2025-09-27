Мошенники стали втягивать россиян в финансовую пирамиду: злоумышленники пытаются действовать через через онлайн-казино

По данным агентства, жертвы получают на электронную почту письма с приглашением перейти по ссылке в закрытый Telegram-канал, где обещают раскрыть секреты успешной игры в онлайн-казино. После того как человек подаёт заявку на вступление, мошенники связываются с ним в личных сообщениях и требуют оплату за доступ к «уникальной» схеме.