Мошенники стали втягивать россиян в финансовую пирамиду: злоумышленники пытаются действовать через через онлайн-казино

Мошенники предлагают россиянам якобы «выиграть» в онлайн-казино, одновременно втягивая их в финансовую пирамиду. Об это пишет РИА Новости.
По данным агентства, жертвы получают на электронную почту письма с приглашением перейти по ссылке в закрытый Telegram-канал, где обещают раскрыть секреты успешной игры в онлайн-казино. После того как человек подаёт заявку на вступление, мошенники связываются с ним в личных сообщениях и требуют оплату за доступ к «уникальной» схеме.
Однако после попадания в канал никаких выгодных стратегий не оказывается. Вместо этого людям предлагают перепродавать доступ к этому же каналу другим, подставляя их в замкнутую цепочку финансовой пирамиды.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян через СМС. Злоумышленники пытаются выманить у граждан код полученный по телефону, представляясь сотрудниками, которые записывают их на поверку счетчиков.