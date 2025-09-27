Движение ограничат и перекроют в районе Лабораторной улицы с 29 сентября

«С 29 сентября 2025 года до 9 февраля 2026 года на участках ул. Лабораторная будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Также с 10 февраля до 29 марта 2026 года будут закрыты для движения участки местных проездов в районе д. 21 и д. 23, стр. 1 по шоссе Энтузиастов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что одну полосу закроют для движения, а парковку запретят на участке ул. Лабораторная в районе д. 21, стр. 2 по шоссе Энтузиастов с 29 сентября до 10 октября 2025 года, с 11 до 22 октября 2025 года на данном участке одна полоса будет частично закрыта для движения, а с 23 октября до 3 ноября 2025 года одна полоса будет закрыта для движения, парковка временно запрещена, обустроено временное уширение.
Кроме того, одну полосу частично закроют на участке ул. Лабораторная ул. в районе д. 21 по шоссе Энтузиастов с 4 до 15 ноября 2025 года.
При этом на участке ул. Лабораторная в районе д. 17 по шоссе Энтузиастов одну полосу закроют для движения.
Также одну полосу закроют и парковку запретят на следующих участках: ул. Лабораторная в районе д. 17, стр. 26 по шоссе Энтузиастов с 16 до 27 ноября 2025 года; ул. Лабораторная в районе д. 17, стр. 3 по шоссе Энтузиастов с 28 ноября до 21 декабря 2025 года; ул. Лабораторная ул. от д. 17, стр. 3 до д. 17 по шоссе Энтузиастов с 22 до 31 декабря 2025 года; местный проезд в районе д. 17 по шоссе Энтузиастов с 17 января до 9 февраля 2026 года.
В ведомстве добавили, что перекрытия введут на участках: местный проезд от д. 21 до д. 21, стр. 1 по шоссе Энтузиастов с 10 до 21 февраля 2026 года; местный проезд в районе д. 21, стр. 1 по шоссе Энтузиастов с 22 февраля до 5 марта 2026 года; местный проезд в районе д. 23, стр. 1 по шоссе Энтузиастов с 6 до 29 марта 2026 года.