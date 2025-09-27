Движение ограничат и перекроют в районе Лабораторной улицы с 29 сентября

Также одну полосу закроют и парковку запретят на следующих участках: ул. Лабораторная в районе д. 17, стр. 26 по шоссе Энтузиастов с 16 до 27 ноября 2025 года; ул. Лабораторная в районе д. 17, стр. 3 по шоссе Энтузиастов с 28 ноября до 21 декабря 2025 года; ул. Лабораторная ул. от д. 17, стр. 3 до д. 17 по шоссе Энтузиастов с 22 до 31 декабря 2025 года; местный проезд в районе д. 17 по шоссе Энтузиастов с 17 января до 9 февраля 2026 года.