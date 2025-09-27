Россиянам назвали товары, которые нельзя покупать даже со скидкой

Ряд товаров запрещен или ограничен к продаже законом, и их покупка даже со скидкой чревата проблемами. Об этом сообщила юрист Екатерина Ноженко в беседе с агентством «Прайм».
Специалист уточнила перечень запрещенных к продаже товаров. В него входят: гуманитарная помощь для соцучреждений, нелегальный алкоголь, радиоактивно загрязненные товары, просроченная продукция и продукты без упаковки — кроме отдельных случаев.
Санитарные нормы также накладывают ограничения: нельзя продавать товары без документов и маркировки, испорченные, грязные, деформированные или размороженные повторно. Под полным запретом находятся гусиные и утиные яйца, а сырое молоко допускается к продаже исключительно с маркировкой, информирующей о необходимости его кипячения.
