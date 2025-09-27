Россиянам назвали товары, которые нельзя покупать даже со скидкой

Санитарные нормы также накладывают ограничения: нельзя продавать товары без документов и маркировки, испорченные, грязные, деформированные или размороженные повторно. Под полным запретом находятся гусиные и утиные яйца, а сырое молоко допускается к продаже исключительно с маркировкой, информирующей о необходимости его кипячения.