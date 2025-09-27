Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали товары, которые нельзя покупать даже со скидкой

Юрист Ноженко: загрязненные радиацией товары и просрочку покупать запрещено.

Источник: Комсомольская правда

Ряд товаров запрещен или ограничен к продаже законом, и их покупка даже со скидкой чревата проблемами. Об этом сообщила юрист Екатерина Ноженко в беседе с агентством «Прайм».

Специалист уточнила перечень запрещенных к продаже товаров. В него входят: гуманитарная помощь для соцучреждений, нелегальный алкоголь, радиоактивно загрязненные товары, просроченная продукция и продукты без упаковки — кроме отдельных случаев.

Санитарные нормы также накладывают ограничения: нельзя продавать товары без документов и маркировки, испорченные, грязные, деформированные или размороженные повторно. Под полным запретом находятся гусиные и утиные яйца, а сырое молоко допускается к продаже исключительно с маркировкой, информирующей о необходимости его кипячения.

Ранее юрист Ольга Степанова напомнила, что за сбор грибов на частных территориях и в отдельно охраняемых природных зонах россиянам может грозить штраф.