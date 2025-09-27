В филармонии Красноярска стартовал новый сезон

Многим классическая музыка до сих пор кажется чем-то сложным и элитарным. На вопрос о том, как сделать первый шаг в этот мир, у директора филармонии есть простой и вдохновляющий ответ. «Откажитесь от стереотипов. Музыку не нужно понимать, её нужно чувствовать! — советует Дмитрий Степанов. — Почему классическая музыка актуальна на протяжении нескольких веков? Потому что она способна передать невероятно глубокие эмоции на языке, понятном без перевода любому человеку планеты, рассказать о вере, надежде и любви. Выберите одно произведение, которое ближе по душе, и послушайте его несколько раз в разном исполнении. Вы удивитесь, насколько по-разному может звучать одна и та же музыка. И самое главное — будьте открыты и любопытны. Классическая музыка — это не экзамен, а путешествие. Живая музыка обладает особой энергетикой, которая не сравнится ни с чем».