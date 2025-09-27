В филармонии Красноярска стартовал новый сезон

Новый творческий сезон в Красноярской краевой филармонии — это всегда больше, чем просто начало серии концертов. Это старт культурного марафона, который обещает удивить, вдохновить и доказать, что высокое искусство может быть близким и понятным каждому.
О том, какие сюрпризы ждут красноярцев в 72-м сезоне, как мировые звёзды встретятся на одной сцене с молодыми талантами и почему музыку нужно чувствовать, krsk.aif.ru рассказал генеральный директор Красноярской краевой филармонии Дмитрий Степанов.
Парад звёзд на Енисее.
В эпоху, когда мир меняется с калейдоскопической скоростью, филармония не просто хранит традиции, но и ищет новые формы диалога со зрителем, ломая стереотипы о недоступности классической музыки.
По словам Дмитрия Степанова, главное в новом сезоне — предложить публике настолько насыщенную и разнообразную программу, чтобы и самый искушённый меломан, и зритель, который пришёл на концерт впервые, нашёл в ней что-то для себя. Подготовка к этому не прекращалась ни на день. Даже летом филармония жила полной жизнью: зрителей радовал «Свободный балет» Валерия Терёшкина, в Органном зале не смолкала музыка, а кульминацией летней программы стал джазовый фестиваль «Джаз над Енисеем» под художественным руководством Игоря Бутмана. Однако главные события ещё впереди.
Сезон открывается сразу двумя грандиозными фестивалями.
Первый из них — фестиваль, посвящённый памяти легендарного дирижёра Ивана Шпиллера, который стартовал еще 31 августа. «Его особенность в том, что на одну сцену с Красноярским академическим симфоническим оркестром под руководством маэстро Владимира Ланде выходят музыканты, которые лично были знакомы и работали с Иваном Шпиллером, — объясняет Дмитрий Степанов. — Каждый из них принесёт свою уникальную историю знакомства и сотрудничества с Иваном Всеволодовичем». Список приглашённых артистов впечатляет: фестиваль открыл народный артист России, пианист Николай Луганский, выступил скрипач Граф Муржа, а завершил программу всемирно известный пианист Денис Мацуев.
Но фестиваль Шпиллера — это не только музыка. Совместно с краеведческим музеем подготовлены уникальные пешеходные экскурсии по «шпиллеровским» местам города, которые позволяют заглянуть за кулисы филармонии, увидеть преображённый Малый концертный зал, носящий имя маэстро, и даже постоять на сцене Большого концертного зала.
Второе яркое событие осени — фестиваль искусств «Хворостовский», который пройдёт с 16 октября по 5 ноября. Он соберёт в Красноярске целое созвездие оперных исполнителей из России, Белоруссии, Италии, Франции, Уругвая, Мексики и Республики Корея. Среди них маэстро Валерий Гергиев, а также такие выдающиеся артисты, как Ильдар Абдразаков, Амброджо Маэстри, Эрвин Шротт, Рамон Варгас, Василий Ладюк и Суми Чо. «В этом году мы впервые решили расширить географию фестиваля искусств “Хворостовский”, охватив такие города, как Норильск, Ачинск, Канск, Зеленогорск, Минусинск и Абакан», — подчёркивает директор филармонии.
Региональная программа обещает быть очень насыщенной: звёзды мировой оперы проведут творческие встречи и мастер-классы, дав жителям края и Хакасии уникальную возможность прикоснуться к высокому искусству. Особым событием станет выставка «Сибирская легенда. Хворостовский», которая через образы города, Сибири и России отразит ключевые этапы творческого пути великого баритона.
Помимо этих гигантов афиша сезона наполнена и другими интересными проектами. В конце октября — начале ноября пройдёт уже третий фестиваль «Казачьи песни на Енисее», который охватит множество городов и сёл края.
А 12 ноября состоится премьера интригующего музыкального кроссовер-шоу «Огненная классика. От рока до барокко», где музыка разных эпох прозвучит в современных джаз-роковых аранжировках. Декабрь же будет посвящён 65-летию легендарного ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко. Приоритетом, по словам Дмитрия Степанова, является "баланс между известными именами и молодыми талантами, между традициями и новаторством.
Филармония для всех.
В современном мире быть просто концертной площадкой уже недостаточно, подчеркнул Степанов. Филармония стремится стать настоящим культурным центром, открытым для каждого жителя края, независимо от его местоположения, возраста и физических возможностей. Большую роль в этом играют современные технологии и социальные инициативы.
«Красноярская филармония идёт в ногу со временем! — заявляет Дмитрий Степанов. — Этим летом мы провели масштабное обновление веб-сайта. Теперь он стал более информативным, удобным и понятным».
Модернизирована и система онлайн-продажи билетов. Кроме того, филармония регулярно проводит онлайн-трансляции концертов, что позволяет наслаждаться музыкой тысячам людей, не выходя из дома. Активное присутствие в соцсетях, по словам директора, помогает напрямую общаться со слушателями, получать обратную связь, впечатления и пожелания.
«Мы прекрасно понимаем, что для многих жителей края поездка в краевой центр — это целое событие. Поэтому активно развиваем гастрольную деятельность», — говорит директор. Творческие коллективы филармонии и приглашённые артисты регулярно выезжают в самые отдалённые уголки региона. Финансовая доступность обеспечивается гибкими ценами и системой абонементов.
Особое внимание уделяется программе «Доступная среда». «Мы предоставляем возможность побывать на наших концертах слушателям с особыми потребностями», — подчёркивает Дмитрий Степанов. Филармония выделяет квоты для организаций, работающих с маломобильными людьми. В прошедшем творческом сезоне более 4,7 тыс. человек смогли посетить самые разные проекты — от концертов академической музыки до хореографических постановок. Сегодня филармония сотрудничает с 16 такими организациями, среди которых Всероссийское общество слепых и Всероссийское общество инвалидов, детские реабилитационные центры, дома ветеранов, а также некоммерческие объединения, например, организация помощи людям с онкологическими заболеваниями «ВМесте».
Филармония — это не просто организация концертов. Это и образовательные программы, и лекции о музыке, и мастер-классы, и коллаборации с другими культурными институциями. Примером такого синтеза стал проект «Музыкальный СтритАРТ», когда Красноярский академический симфонический оркестр исполнял «Шехеразаду» Римского-Корсакова, а художники на площади перед БКЗ одновременно создавали картины, вдохновляясь музыкой.
«Наша цель — сделать филармонию открытой и доступной для всех, независимо от возраста и уровня подготовки, — заключает Дмитрий Степанов. — Мы хотим, чтобы каждый зритель нашёл здесь что-то интересное для себя».
Многим классическая музыка до сих пор кажется чем-то сложным и элитарным. На вопрос о том, как сделать первый шаг в этот мир, у директора филармонии есть простой и вдохновляющий ответ. «Откажитесь от стереотипов. Музыку не нужно понимать, её нужно чувствовать! — советует Дмитрий Степанов. — Почему классическая музыка актуальна на протяжении нескольких веков? Потому что она способна передать невероятно глубокие эмоции на языке, понятном без перевода любому человеку планеты, рассказать о вере, надежде и любви. Выберите одно произведение, которое ближе по душе, и послушайте его несколько раз в разном исполнении. Вы удивитесь, насколько по-разному может звучать одна и та же музыка. И самое главное — будьте открыты и любопытны. Классическая музыка — это не экзамен, а путешествие. Живая музыка обладает особой энергетикой, которая не сравнится ни с чем».