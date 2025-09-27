В Госдуме предложили сохранить льготы по ипотеке для семей с одним ребенком

В документе отмечается, что ведомство в настоящее время рассматривает механизм изменения ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Так, предлагается установить ставку по семейной ипотеки для семей с одним ребенком на уровне 12%, для семей с двумя детьми — 6%, для семей с тремя и более детьми — 2−4%.