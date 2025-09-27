Трамп потребовал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Президент США Дональд Трамп распорядился о рассекречивании и публикации материалов, связанных с исчезновением пилота-первопроходца Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году.
«Многие люди спрашивают меня о жизни и временах Амелии Эрхарт, о такой интересной истории, и не рассмотрю ли я возможность рассекретить и обнародовать все, что касается ее, в частности, ее последнего, рокового полета!», — написал американский глава в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, исчезновение летчицы «захватило воображение миллионов». Политик уточнил, что публикации подлежат все государственные документы, касающиеся как ее последнего полета, так и биографии в целом.
Напомним, что совершая в 1937 году кругосветный перелет на Lockheed L-10E Electra, Эрхарт и штурман Нунан исчезли 2 июля, не достигнув острова Хауленд для запланированной дозаправки, хотя большая часть пути уже была позади.
Так, причины пропажи остаются загадкой: среди предположений — крушение в океане, пленение Японией или фантастические версии вроде жизни под новым именем.
Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала рассекреченные документы администрации Барака Обамы, которые, как она утверждает, ставят под сомнение версию о якобы «российском вмешательстве» в выборы-2016.