Биолог Емельянов рассказал, можно ли есть мясо баклана

В Красноярском крае разрешили охоту на бакланов в весенний период 2026 года. Доцент Института экологии и географии СФУ, кандидат биологических наук Владимир Емельянов рассказал krsk.aif.ru, можно ли есть мясо этой птицы.
Многие считают мясо баклана невкусным из-за специфического запаха. Биолог подтвердил, что оно действительно пахнет рыбой.
«Это легко исправить, если вымочить его в соленой воде или использовать специи», — пояснил он.
Ученый добавил, что охотники успешно готовят баклана вместе с другой дичью и «едят с удовольствием».
Кроме того, Владимир Емельянов развеял мифы об этой птице. Что о бакланах правда, а что лишь выдумка рыбаков — читайте в материале на сайте.