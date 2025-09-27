Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биолог Емельянов рассказал, можно ли есть мясо баклана

В Красноярском крае разрешили охотиться на бакланов весной 2026 года.

Источник: Государственный природный заповедник "Тунгусский"

В Красноярском крае разрешили охоту на бакланов в весенний период 2026 года. Доцент Института экологии и географии СФУ, кандидат биологических наук Владимир Емельянов рассказал krsk.aif.ru, можно ли есть мясо этой птицы.

Многие считают мясо баклана невкусным из-за специфического запаха. Биолог подтвердил, что оно действительно пахнет рыбой.

«Это легко исправить, если вымочить его в соленой воде или использовать специи», — пояснил он.

Ученый добавил, что охотники успешно готовят баклана вместе с другой дичью и «едят с удовольствием».

Кроме того, Владимир Емельянов развеял мифы об этой птице. Что о бакланах правда, а что лишь выдумка рыбаков — читайте в материале на сайте.