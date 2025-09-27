Ричмонд
Амурского тигра снова заметили на одной из трасс в Приморье

Жители рассказали о появлении хищника в посёлке Преображение.

Источник: PrimaMedia.ru

Вечером 26 сентября в Приморье очевидцы сообщили о появлении амурского тигра в посёлке Преображение. По их словам, полосатый хищник бродил недалеко от жилых домов, сообщает ИА PrimaMedia.

Однако, как рассказал директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с корр. ИА PrimaMedia, подтверждённых сведений о том, что зверь действительно выходил в населённый пункт, пока нет.

Отметим, что не так давно тигр уже появлялся рядом с автотрассой неподалёку от посёлка Раздольное в Надеждинском районе. Тогда хищник ненадолго вышел к дороге, внимательно осмотрелся, но вскоре ретировался обратно в лес, услышав агрессивный лай собаки.