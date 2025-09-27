Амурского тигра снова заметили на одной из трасс в Приморье

Отметим, что не так давно тигр уже появлялся рядом с автотрассой неподалёку от посёлка Раздольное в Надеждинском районе. Тогда хищник ненадолго вышел к дороге, внимательно осмотрелся, но вскоре ретировался обратно в лес, услышав агрессивный лай собаки.