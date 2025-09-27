Родителям рассказали, как помочь ребенку не бояться ошибок в школе

Многие школьники и дошкольники боятся делать ошибки. Одни не хотят перепроверять домашние задания, другие избегают отвечать на уроках, лишь бы не ошибиться. Детский психолог и тренер по шахматам Алексей Марюков объяснил KP.RU, как родителям помочь ребенку исправить ошибки в школе.
— Прежде чем ругать ребенка за ошибку или замечание в дневнике, попробуйте почувствовать себя в его шкуре: «Я сижу в классе, понимаю, что за какие-то мои попытки что-то сделать, сказать, если они окажутся неправильными, я буду осмеян или наказан. Это подавляет всякую инициативу и желание работать». В принципе, и во взрослой жизни так — отметил Марюков.
По словам специалиста, родителям важно помочь ребенку не зацикливаться на ошибке. Стоит помнить три простых правила. Первое — не концентрироваться на неудаче, а предложить другой вариант. Например, если не получается спеть, можно попробовать станцевать. Второе — поддерживать ребенка в действиях «вместе», будь то чтение стихов или выступление перед классом. Третье — обязательно подбадривать, даже если результат пока далек от идеального.
Марюков подчеркнул, что ребенку важна безопасная атмосфера, где ценят инициативу и не осмеивают за попытки. Ведь ошибка — это не конец, а лишь «побочный эффект» активности и роста.