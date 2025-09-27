Родителям рассказали, как помочь ребенку не бояться ошибок в школе

— Прежде чем ругать ребенка за ошибку или замечание в дневнике, попробуйте почувствовать себя в его шкуре: «Я сижу в классе, понимаю, что за какие-то мои попытки что-то сделать, сказать, если они окажутся неправильными, я буду осмеян или наказан. Это подавляет всякую инициативу и желание работать». В принципе, и во взрослой жизни так — отметил Марюков.