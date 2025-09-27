Кроме того, стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали чаще сдаваться в плен из-за листовок в виде долларовых купюр, которые ВС РФ сбрасывают с беспилотников. Замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск Вооруженных сил РФ «Восток» с позывным «Рапира» сообщил, что такой метод хорошо себя показал — в украинских войсках подобные листовки распространяются уже около года.