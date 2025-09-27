Ричмонд
Листовки с призывом к немцам вступать в «легион Украины» появились в Берлине

В Берлине заметили агитационные листовки, призывающие граждан Германии вступать в «международный легион Украины». Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что объявления с лозунгом «Возьми свой реванш» были расклеены на уличных столбах.

По словам блогера, на одной из листовок используется фотография времен Великой Отечественной войны, изображающая пленных солдат вермахта в СССР. Источник распространения данных материалов пока не установлен, передает News.ru.

Ранее в Суджанском районе Курской области обнаружены агитационные листовки, выполненные в виде купюр номиналом пять тысяч рублей. На подделках размещены украинские лозунги и QR-код. По информации силовых структур, с помощью этого кода противник пытается получить удаленный доступ к устройствам граждан.

Кроме того, стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали чаще сдаваться в плен из-за листовок в виде долларовых купюр, которые ВС РФ сбрасывают с беспилотников. Замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск Вооруженных сил РФ «Восток» с позывным «Рапира» сообщил, что такой метод хорошо себя показал — в украинских войсках подобные листовки распространяются уже около года.