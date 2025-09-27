Диетолог Селезнева: в день можно съедать не больше 1−2 кусков пиццы

Человеку рекомендуется съедать в день не больше 1−2 кусков пиццы без вреда для здоровья, сообщила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.
Специалист посоветовала не увлекаться мучными изделиями, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.
«Уж если и баловать себя пирогами и пиццей, то изредка и по праздникам, в умеренном количестве — 1−2 куска пиццы», — отметила она.
Ранее врач Поляков посоветовал отказаться от бутербродов, чтобы продлить жизнь.
Специалист подчеркнул, что рацион питания нужно выстраивать исходя из того, как хочешь выглядеть и чувствовать себя в старости.