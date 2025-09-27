Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +26ºС покажут столбики термометров в Иркутске в субботу, 27 сентября

День пройдет без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +22°
Источник: IrkutskMedia.ru

Переменная облачность ожидается в столице Приангарья сегодня, 7 сентября. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. За окном будет +24…+26°С, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

По области — переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах утром туманы. Ветер юго-западный, юго-восточный, в северных районах северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, в северных районах до 15−18 м/с. Температура составит +22…+27°С, при облачной погоде +12…+17°С, в Катангском, Киренском и северо-восточных районах +3…+8°С.