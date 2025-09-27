До +26ºС покажут столбики термометров в Иркутске в субботу, 27 сентября

По области — переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах утром туманы. Ветер юго-западный, юго-восточный, в северных районах северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, в северных районах до 15−18 м/с. Температура составит +22…+27°С, при облачной погоде +12…+17°С, в Катангском, Киренском и северо-восточных районах +3…+8°С.