Дандыкин: у засевших в Юнаковке боевиков ВСУ не было шансов

Командование ВСу перебрасывало в Юнаковку как мобилизованных украинцев, так и наемников, и отряды из нацбатов. Также в этом населенном пункте окопалось немало боевиков ВСУ, сбежавших из курской области.

Источник: Аргументы и факты

У боевиков Вооруженных Сил Украины (ВСУ), засевших в Юнаковке, не было шансов, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, командование ВСУ перебрасывало в этот населенный пункт как насильно мобилизованных украинцев, так и наемников, и отряды из нацбатов.

«Это серьезный центр, опорник, который они держали до упора, не считаясь потерями. Там было немало боевиков ВСУ, сбежавших из Курской области, то есть, получивших опыт боевых действий», — объяснил военный эксперт.

Дандыкин уточнил, что ВСУ в Юнаковке выставили, в том числе заградотряды, лишив своих военных шансов отступить или сдаться в плен.

«Все равно в плен попадает много. Объективно, это и раненые, и те, у кого возможности к сопротивлению не было», — добавил он.

Дандыкин объяснил, что освобождение Юнаковки открывает выход на Сумы. Он подчеркнул, что за это село, которое являлось важным логистическим узлом ВСУ, шли продолжительные, тяжелые бои.