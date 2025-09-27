Ричмонд
Потепление до +26 градусов ожидается в Иркутске 27 сентября

На севере региона ожидаются заморозки до +3…+8.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Потепление до +24…+26 градусов ожидается в Иркутске 27 сентября. На небе будет облачно, но без осадков. Ветер будет дуть с юго-востока с порывами 5−10 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном гидрометцентре.

— Местами по региону пройдут кратковременные дожди. Ветер будет переменчивый юго-восточный и юго-западный, в северный районах порывы усилятся до 15−18 м/с, — прокомментировали синоптики.

Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, если будет сильно облачно и не видно солнца, тогда по ощущениям станет холоднее до +12…+17. На севере региона ожидаются заморозки до +3…+8 градусов.