Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 27 сентября

Согласно данным сервиса, в Красноярске жалуются на отсутствие интернета пользователи «Орион телеком», также проблемы наблюдаются у абонентов ТТК, а в Енисейске с отсутствием мобильного интернета столкнулись абоненты T2. Отметим, что жители Октябрьского района, а также некоторых микрорайонов Красноярска перестали жаловаться на отсутствие мобильного интернета, проблемы с которым наблюдались с середины лета.
Недавно были введены «белые списки» сервисов, которые работают в условиях ограниченного мобильного интернета. Это госуслуги, сервисы Яндекса, отечественные мессенджеры, платежные системы и некоторые другие.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщал, что ограничения позволяют обеспечивать безопасность важных объектов.
В некоторых местах мобильный интернет работает нормально. Наиболее стабилен он в Советском и Центральном районах Красноярска. Ограничения действуют и в других регионах, в частности в Туве.