Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 27 сентября

В Красноярском крае продолжаются сбои в предоставлении услуг сети Интернет, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Источник: Freepik

Согласно данным сервиса, в Красноярске жалуются на отсутствие интернета пользователи «Орион телеком», также проблемы наблюдаются у абонентов ТТК, а в Енисейске с отсутствием мобильного интернета столкнулись абоненты T2. Отметим, что жители Октябрьского района, а также некоторых микрорайонов Красноярска перестали жаловаться на отсутствие мобильного интернета, проблемы с которым наблюдались с середины лета.

Недавно были введены «белые списки» сервисов, которые работают в условиях ограниченного мобильного интернета. Это госуслуги, сервисы Яндекса, отечественные мессенджеры, платежные системы и некоторые другие.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщал, что ограничения позволяют обеспечивать безопасность важных объектов.

В некоторых местах мобильный интернет работает нормально. Наиболее стабилен он в Советском и Центральном районах Красноярска. Ограничения действуют и в других регионах, в частности в Туве.