Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 27 сентября

Согласно данным сервиса, в Красноярске жалуются на отсутствие интернета пользователи «Орион телеком», также проблемы наблюдаются у абонентов ТТК, а в Енисейске с отсутствием мобильного интернета столкнулись абоненты T2. Отметим, что жители Октябрьского района, а также некоторых микрорайонов Красноярска перестали жаловаться на отсутствие мобильного интернета, проблемы с которым наблюдались с середины лета.