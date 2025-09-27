Российские туристы назвали четыре недружелюбных страны, куда не хотят возвращаться

Ранее Life.ru рассказывал, что российские туристы активно планируют поездки в Китай после введения тестового безвизового режима. Местные жители публикуют в соцсетях фотографии из Хуньчуня, где россияне выделяются на фоне других приезжих. Многие приезжают в КНР для покупок, так как новый режим позволяет ввозить в Россию до 25 килограммов товаров без пошлины.