На первом месте находится Барселона, сообщает «Баймакский вестник». Местные жители не рады шумным туристам, предпочитая тишину. Похожая ситуация наблюдается в Таиланде. На Пхукете местные устали от большого числа путешественников, а массовая покупка недвижимости россиянами вызывает беспокойство среди коренных жителей.
Третьей в списке оказалась турецкая Анталья. Здесь работники системы «всё включено» регулярно сталкиваются с высокими требованиями российских туристов и частыми жалобами. Улучшить ситуацию можно вежливостью и несколькими фразами на турецком языке.
Париж также настороженно относится к туристам из России. Местные ассоциируют россиян с негативными стереотипами, связанными с вызывающим поведением и чрезмерной демонстративностью.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские туристы активно планируют поездки в Китай после введения тестового безвизового режима. Местные жители публикуют в соцсетях фотографии из Хуньчуня, где россияне выделяются на фоне других приезжих. Многие приезжают в КНР для покупок, так как новый режим позволяет ввозить в Россию до 25 килограммов товаров без пошлины.
