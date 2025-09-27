В ГД предложили сократить часть школьных предметов и объем заданий на дом

Нагрузку на школьников нужно пересматривать и сокращать. Об этом aif.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«Из школьной программы следовало бы убавить некоторые дисциплины, потому что суммарная нагрузка на школьника со всеми этими нововведениями просто катастрофична. У детей просто не остаётся сил для учёбы. Ещё и домашнее задание. И ранец весит 20 килограмм. Надо пожалеть наших детей и понимать, что можно перейти вообще к круглосуточному образованию. И что от этого получится? Они с ума сойдут. Они ничего не будут усваивать, именно из-за того, что у нас огромное количество уроков. Давайте думать о том, как это оптимизировать», — сказал он.
Также Милонов объяснил, что появившаяся в Сети информация о введении в школьную программу киберспорта является фейком.
Ранее Сергей Миронов предложил отменить для школьников домашнее задание на выходные дни, а также запретить в школах шестидневку.