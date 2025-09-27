В ГД предложили сократить часть школьных предметов и объем заданий на дом

«Из школьной программы следовало бы убавить некоторые дисциплины, потому что суммарная нагрузка на школьника со всеми этими нововведениями просто катастрофична. У детей просто не остаётся сил для учёбы. Ещё и домашнее задание. И ранец весит 20 килограмм. Надо пожалеть наших детей и понимать, что можно перейти вообще к круглосуточному образованию. И что от этого получится? Они с ума сойдут. Они ничего не будут усваивать, именно из-за того, что у нас огромное количество уроков. Давайте думать о том, как это оптимизировать», — сказал он.