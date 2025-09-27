Приставы вернули в доход государства имущество экс-мэра Владивостока

Николаев был главой Владивостока с 2004 года по 2008 год. В 2007 году его осудили на 4,5 лет условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу в феврале 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. В сентябре 2008 года суд заменил экс-мэру условный срок на реальный, так как он не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя десять лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.