Токсиколог Водовозов раскрыл смертельную дозу метанола

От паленого самогона, который продавали в Сланцевском районе Ленинградской области, по предварительным данным, скончались 19 человек. По данным следователей, к этому может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову. Он, в свою очередь, разливал его по бутылкам и продавал. Позднее правоохранители задержали вторую подозреваемую по этому делу. Ею оказалась женщина 1964 года рождения.