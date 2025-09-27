Ричмонд
Токсиколог Водовозов раскрыл смертельную дозу метанола

Употребление всего 50 миллилитров чистого метанола может привести к летальному исходу. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Эксперт прокомментировал ситуацию в Сланцевском районе Ленинградской области, где в сентябре зафиксировано 19 смертей от употребления суррогатного алкоголя, из которых в восьми случаях причиной гибели стал метанол.

Водовозов отметил, что смертельная доза метанола крайне мала — достаточно 30 м для отравления. Он предположил, что причиной трагедии стала халатность при изготовлении суррогата, в котором не была соблюдена технология разделения метанола и этанола, а также не был промыт самогонный аппарат, где и скапливается смертельно опасное вещество, передает ТАСС.

От паленого самогона, который продавали в Сланцевском районе Ленинградской области, по предварительным данным, скончались 19 человек. По данным следователей, к этому может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову. Он, в свою очередь, разливал его по бутылкам и продавал. Позднее правоохранители задержали вторую подозреваемую по этому делу. Ею оказалась женщина 1964 года рождения.