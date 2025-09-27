В Омске в МЕГЕ открылся мобильный пункт для диспансеризации населения

На территории торгового центра МЕГИ началась акция по проведению диспансеризации, организованная Минздравом совместно с ТЦ. Только за первый день работы мобильного медицинского центра обследование прошли 79 омичей. В мобильном пункте доступны лабораторная и функциональная диагностика, ЭКГ, рентген, маммография, измерение артериального давления, общий анализ крови, гинекологический осмотр и другие исследования. Подробности рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.
«Мы предлагаем пройти необходимый набор скрининговых исследований для выявления рисков наиболее распространенных заболеваний. Удобство выездных медпунктов заключается в максимальной приближенности врачей к населению. Люди активно поддерживают нашу акцию, приходят даже жители муниципальных районов», — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе ГКБ № 1 им. Кабанова Ольга Наумова.
Фото: Оксана Кудрявцева.
Среди первых посетителей были сотрудники торгового комплекса. Осмотр врачей и скрининг занимают всего 15−20 минут, что позволило за первый час работы обслужить порядка 20 человек.
«Работаю в торговом центре, и у меня не всегда есть возможность посетить поликлинику. Рада, что в Омске проводится такая акция. Все основные исследования можно сделать в одном месте, это очень удобно», — поделилась впечатлениями Елена Милешина, одна из посетительниц пункта.
Фото: Оксана Кудрявцева Фото: Оксана Кудрявцева.
Передвижной пункт диспансеризации будет работать 27 и 28 сентября с 10:00 до 18:00. Проверить здоровье можно бесплатно, без записи и очередей, быстро и удобно. Передвижной пункт развернут возле магазина «Читай-город» между входами № 3 и № 6.
Для участия в обследовании необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Результаты скрининга можно получить в поликлинике № 2 ГКБ № 1 им. Кабанова (пр. Комарова, 20) с 8:00 до 16:00. Медицинские специалисты проведут консультацию, ответят на вопросы и при необходимости выдадут направление к профильным врачам.
Ранее мы писали, что в Омске проведут плановую проверку систем оповещения населения.