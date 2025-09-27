Al Masirah: при ударах Израиля по сектору Газа погибли девять человек

Не менее девяти человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа, сообщил йеменский телеканал Al Masirah.
По информации журналистов, в частности, атаке подвергся дом в городе Эз-Зувейда. При этом погибли три человека и ещё двое пострадали.
Кроме того, удар был нанесён по лагерю для беженцев Аш-Шати в городе Газа. указанная атака унесла жизни шести человек. Также сообщается о двоих раненных.
Напомним, 18 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что масштабное наступление Израиля на Газу говорит об отсутствии стремления вести переговоры и вызывает серьезную озабоченность. Она добавила, что такие шаги израильской стороны приведут к новым жертвам среди гражданских и усложнят гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве.