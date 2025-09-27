После аномальных холодов Омскую область накроет третья волна бабьего лета

После этого постоянно будет холодать, а по-настоящему зимняя погода придёт к началу октября: ночью 2 октября температура в Омске опустится до −2 °C, по области — до −10 °C. Холоднее всего будет в Муромцевском районе и на севере региона, где минусовая температура сохранится даже днём.