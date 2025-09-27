Ричмонд
После аномальных холодов Омскую область накроет третья волна бабьего лета

Потепление начнётся с 5 октября.

Сервис визуализации погоды Ventusky.com прогнозирует для Омской области резкое похолодание в конце сентября и начале октября.

По данным ресурса, уже в субботу, 27 сентября, дневная температура в Омске опустится до +11 °C, по области — от +3 до +13 °C. Ночью 28 сентября ожидаются сильные дожди, а в северных районах региона возможен снег.

После этого постоянно будет холодать, а по-настоящему зимняя погода придёт к началу октября: ночью 2 октября температура в Омске опустится до −2 °C, по области — до −10 °C. Холоднее всего будет в Муромцевском районе и на севере региона, где минусовая температура сохранится даже днём.

Однако морозная погода будет недолгой: по прогнозу синоптиков, с 5 октября начнётся потепление, и к 7 октября дневная температура по региону снова составит около +16 °C, а на следующий день станет ещё теплее. Метеорологи называют это уже третьей волной бабьего лета этой осенью.