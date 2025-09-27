Россиянам назвали самую мощную защитную молитву

Кроме того, в содержании молитвы присутствует обращение к духовному очищению. В тексте выражается стремление верующего избавиться от греха и обрести Божие благословение. Псалом включает в себя также обет искренней жертвы и преданного служения Всевышнему, что придает ему особую значимость в православной традиции.