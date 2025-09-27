Журавлев: новобранцев ВСУ направляют на позиции под дулом пистолета

Вооруженные силы Украины могут отправлять на позиции новобранцев под дулом пистолета на фоне серьезных потерь в своих рядах. Об этом aif.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ с начала специальной военой операции достигли 1,7 млн человек.
«Украина — большая страна, и там, даже если по-прежнему не призывать молодежь и пенсионеров, мобилизационный резерв далеко не исчерпан. Пусть добровольно идти служить давно никто не хочет, но ведь и набранных под дулами автоматов новобранцев можно точно так же отправить на позиции, поставив позади них заградотряды. Поверьте, это может быть действенным способом для того, чтобы организовать длительную оборону. А мужчин призывного возраста на Украине хватит для того, чтобы ряды ВСУ пополнить еще не раз и не два», — сказал Журавлев.
При этом депутат отметил, что мотивация у насильно мобилизованных украинцев отсутствует, в связи с чем боеспособность подразделений ВСУ значительно падает.
«И это является главным, пожалуй, не количество, а мотивация. Поэтому нам сегодня удается достаточно успешно двигаться вперед», — резюмировал он.