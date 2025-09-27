Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журавлев: новобранцев ВСУ направляют на позиции под дулом пистолета

Потери в рядах ВСУ за все время достигли 1,7 млн человек, сообщил Алаудинов. По мнению Журавлева, погибших и раненых могут заменить новобранцы, но из-за отсутствия мотивации боеспособность противника сильно ослабнет.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины могут отправлять на позиции новобранцев под дулом пистолета на фоне серьезных потерь в своих рядах. Об этом aif.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ с начала специальной военой операции достигли 1,7 млн человек.

«Украина — большая страна, и там, даже если по-прежнему не призывать молодежь и пенсионеров, мобилизационный резерв далеко не исчерпан. Пусть добровольно идти служить давно никто не хочет, но ведь и набранных под дулами автоматов новобранцев можно точно так же отправить на позиции, поставив позади них заградотряды. Поверьте, это может быть действенным способом для того, чтобы организовать длительную оборону. А мужчин призывного возраста на Украине хватит для того, чтобы ряды ВСУ пополнить еще не раз и не два», — сказал Журавлев.

При этом депутат отметил, что мотивация у насильно мобилизованных украинцев отсутствует, в связи с чем боеспособность подразделений ВСУ значительно падает.

«И это является главным, пожалуй, не количество, а мотивация. Поэтому нам сегодня удается достаточно успешно двигаться вперед», — резюмировал он.