Журавлев: новобранцев ВСУ направляют на позиции под дулом пистолета

«Украина — большая страна, и там, даже если по-прежнему не призывать молодежь и пенсионеров, мобилизационный резерв далеко не исчерпан. Пусть добровольно идти служить давно никто не хочет, но ведь и набранных под дулами автоматов новобранцев можно точно так же отправить на позиции, поставив позади них заградотряды. Поверьте, это может быть действенным способом для того, чтобы организовать длительную оборону. А мужчин призывного возраста на Украине хватит для того, чтобы ряды ВСУ пополнить еще не раз и не два», — сказал Журавлев.