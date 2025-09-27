Океанолог Таврический рассказал о морском монстре, найденном на Курилах

Морским монстром, обнаруженным на берегу Курильских островов, мог быть кит или какое-то неизвестное науке существо. Об этом заявил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.
Огромные кости нашли на морском побережье на Кунашире — самом южном острове Большой гряды Курильских островов. Очевидцы утверждают, что туша существа лежит там около двух месяцев. Особое внимание привлек снимок, на котором из песка словно проступает скелет огромной кисти с пятью пальцами.
«Это может быть кит. Но этот морской монстр вполне может быть неизвестным существом, живущим на больших глубинах. Прежде в этих местах уже выбрасывало нечто неизвестное науке», — сказал Таврический.
Ранее океанолог заявил, что на берег Британии могло выбросить неизвестное науке существо.