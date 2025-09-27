Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Океанолог Таврический рассказал о морском монстре, найденном на Курилах

На побережье Курильских островов обнаружили огромные кости, которые могли принадлежать киту или неизвестному существу, считает Таврический. По его мнению, местные жители сразу бы опознали тушу кита.

Источник: Аргументы и факты

Морским монстром, обнаруженным на берегу Курильских островов, мог быть кит или какое-то неизвестное науке существо. Об этом заявил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

Огромные кости нашли на морском побережье на Кунашире — самом южном острове Большой гряды Курильских островов. Очевидцы утверждают, что туша существа лежит там около двух месяцев. Особое внимание привлек снимок, на котором из песка словно проступает скелет огромной кисти с пятью пальцами.

«Это может быть кит. Но этот морской монстр вполне может быть неизвестным существом, живущим на больших глубинах. Прежде в этих местах уже выбрасывало нечто неизвестное науке», — сказал Таврический.

Ранее океанолог заявил, что на берег Британии могло выбросить неизвестное науке существо.