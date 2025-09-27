В Иркутской области нашли нарушения в работе арбитражных управляющих.

Проверка за 2025 год показала, что арбитражные управляющие в Иркутской области не соблюдали правила работы с банкротящимися компаниями. Чаще всего они сдавали отчеты для кредиторов и суда с опозданием или предоставляли неполную информацию. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Росреестра Иркутской области.