Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области нашли нарушения в работе арбитражных управляющих

В Иркутской области нашли нарушения в работе арбитражных управляющих.

Источник: Freepik

Проверка за 2025 год показала, что арбитражные управляющие в Иркутской области не соблюдали правила работы с банкротящимися компаниями. Чаще всего они сдавали отчеты для кредиторов и суда с опозданием или предоставляли неполную информацию. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Росреестра Иркутской области.

«Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет», — сказали в Росреестре.

Среди других нарушений — отсутствие документов, подтверждающих данные в отчетах, а также ошибки при организации торгов. Кроме того, управляющие не всегда соблюдали установленную законом очередность выплат денег кредиторам.

Также в ходе проверки выяснилось, что управляющие часто не проводили инвентаризацию имущества компаний-должников, не анализировали их финансовое состояние и не проверяли признаки возможного фиктивного банкротства.