В Иркутской области нашли нарушения в работе арбитражных управляющих.

Проверка за 2025 год показала, что арбитражные управляющие в Иркутской области не соблюдали правила работы с банкротящимися компаниями. Чаще всего они сдавали отчеты для кредиторов и суда с опозданием или предоставляли неполную информацию. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Росреестра Иркутской области.
«Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет», — сказали в Росреестре.
Среди других нарушений — отсутствие документов, подтверждающих данные в отчетах, а также ошибки при организации торгов. Кроме того, управляющие не всегда соблюдали установленную законом очередность выплат денег кредиторам.
Также в ходе проверки выяснилось, что управляющие часто не проводили инвентаризацию имущества компаний-должников, не анализировали их финансовое состояние и не проверяли признаки возможного фиктивного банкротства.