Российские военные в Донецкой Народной Республике (ДНР) успешно пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
Как сообщил оператор ударных беспилотников «Южной» группировки войск с позывным «Сид», ночью украинский десант на бронемашине предпринял попытку прорыва.
Девять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадились с бронемашины и укрылись в одном здании. Получив информацию о местонахождении противника, российские силы нанесли удар фугасной авиабомбой по зданию. По словам «Сида», попадание было точным, здание обрушилось, и никто из укрывшихся боевиков больше не вышел, передает РИА Новости.
До этого стало известно, что ВС РФ вошли в населенный пункт Отрадное в Харьковской области. По данным военного эксперта Андрея Марочко, сейчас армия закрепляется на северных окраинах находящегося на возвышенности населенного пункта.
Также Министерство обороны России опубликовало карту, на которой выделены все территории, освобожденные российскими войсками в этом году. На ней можно увидеть обширные земли на северо-западе Донецкой Народной Республики, а также участки в Запорожской, Харьковской и других областях.