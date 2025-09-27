Аэропорты Астрахани и Волгограда временно закрыли для самолётов

«Аэропорты Астрахань (Нариманово), Волгоград — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
Сообщение о временных ограничениях появилось после 5:30 утра 27 сентября. В контролирующем ведомстве пояснили, что такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов.
Перед этим ВСУ атаковали дронами Брянскую область. Там из-за налёта эвакуировали жилой дом. Также о взрывах и работе ПВО сообщали жители Волгограда.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.