Аэропорты Астрахани и Волгограда временно закрыли для самолётов

Росавиация временно закрыла для самолётов аэропорты в двух регионах России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ограничения ввели в воздушных гаванях Астрахани и Волгограда.

Источник: Life.ru

«Аэропорты Астрахань (Нариманово), Волгоград — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Сообщение о временных ограничениях появилось после 5:30 утра 27 сентября. В контролирующем ведомстве пояснили, что такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Перед этим ВСУ атаковали дронами Брянскую область. Там из-за налёта эвакуировали жилой дом. Также о взрывах и работе ПВО сообщали жители Волгограда.

