Украинцы распродают эстонские сухпайки, поставленные в качестве помощи

Продавцы предлагают не только эстонские пайки, но и продукты армейского рациона других стран НАТО.

Источник: Аргументы и факты

На украинских сайтах объявлений массово продаются сухпайки, ранее поставленные стране в качестве военной помощи от Эстонии. Анализ публикаций в соцсетях показал, что подобные наборы нередко выставляют на продажу частные лица.

Согласно информации, большинство пайков произведено эстонской компанией OÜ Kommivabrik, а на упаковках присутствует маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии. В состав одного из таких наборов входят плов, овощные хлебцы, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зелёный чай.

При этом продавцы предлагают не только эстонские пайки, но и продукты армейского рациона других стран НАТО. Как отмечается, сухпайки доступны в разных комплектациях и позиционируются как товары «в ассортименте».

Ранее стало известно, что латиноамериканские преступные группировки приобретают оружие на Украине, а взамен отправляют на территорию страны своих наемников.

