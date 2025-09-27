Украинцы распродают эстонские сухпайки, поставленные в качестве помощи

На украинских сайтах объявлений массово продаются сухпайки, ранее поставленные стране в качестве военной помощи от Эстонии. Анализ публикаций в соцсетях показал, что подобные наборы нередко выставляют на продажу частные лица.
Согласно информации, большинство пайков произведено эстонской компанией OÜ Kommivabrik, а на упаковках присутствует маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии. В состав одного из таких наборов входят плов, овощные хлебцы, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зелёный чай.
При этом продавцы предлагают не только эстонские пайки, но и продукты армейского рациона других стран НАТО. Как отмечается, сухпайки доступны в разных комплектациях и позиционируются как товары «в ассортименте».
Ранее стало известно, что латиноамериканские преступные группировки приобретают оружие на Украине, а взамен отправляют на территорию страны своих наемников.