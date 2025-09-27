Дандыкин: освобождение Юнаковки стало пощечиной Сырскому

Освобождение Юнаковки стало пощечиной главкому ВСУ Александру Сырскому. Таким мнением с aif.ru поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«В принципе, для Сырского это пощечина. Они снимали части с других направлений, в том числе из Донбасса для того, чтобы устоять. Не получилось. Для ВСУ потеря Юнаковки стала большим ударом. Противник считал это село очередной неприступной фортецией. Для нас это серьезная оперативно-тактическая победа», — объяснил военный эксперт.
Офицер Дандыкин отметил, что сейчас российские военные успешно продвигаются по нескольким направлениям.
«Сейчас город Кировск на подходе. Судя по всему, в скором времени объявят, что он освобожден. В Купянске продолжаются бои, близится освобождение этого города», — добавил он.
Ранее Дандыкин объяснил, что Юнаковка, за которую шли напряженные бои, после освобождения открыла выход на Сумы.