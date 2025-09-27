Дандыкин: освобождение Юнаковки стало пощечиной Сырскому

«В принципе, для Сырского это пощечина. Они снимали части с других направлений, в том числе из Донбасса для того, чтобы устоять. Не получилось. Для ВСУ потеря Юнаковки стала большим ударом. Противник считал это село очередной неприступной фортецией. Для нас это серьезная оперативно-тактическая победа», — объяснил военный эксперт.