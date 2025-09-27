Ричмонд
Депутат Рады раскритиковал распространение русского языка на западе Украины

Депутат Верховной Рады Украины Роман Лозинский выразил недовольство широким использованием русского языка на западе страны.

В своем посте в Facebook* он отметил, что даже в отелях, где он остановился, техника и контент были на русском языке.

Лозинский рассказал, что столкнулся с русским языком в системных настройках компьютера, на телевизоре в номере, а также в истории просмотров YouTube, где преобладали русскоязычные обзоры автомобилей и другого контента.

— Русский язык в системных настройках компьютера… русский язык в YouTube на телевизоре в номере, в истории просмотров YouTube обзоры машин, другие видео тоже по большей части на русском, — цитирует депутата Lenta.ru.

Хотя он смог удалить русский язык с компьютера, депутат посетовал, что невозможно «удалить то, что в головах тех, кто продолжает смотреть обзоры на русском».

Экс-военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что в украинской армии наказывают за использование русского языка. По его словам, нередко боец мог подвергнуться физическому насилию. Кроме того, провинившихся помещали в специально вырытые ямы.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.