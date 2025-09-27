В Иркутске 27 и 28 сентября пройдет всероссийский турнир по дзюдо

27 и 28 сентября в Иркутске пройдет всероссийский турнир по дзюдо. Его посвятят памяти Альфрита Сахиуллина. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— На базе спорткомплекса «Байкал-Арена» развернется захватывающее состязание по дзюдо. За победу будут бороться лучшие дзюдоисты со всей России, а также спортсмены из Казахстана, Монголии, Южной Кореи, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, — пояснили в пресс-службе администрации.
Турнир станет одним из ключевых спортивных событий осени в Иркутской области.
В первый день соревнований участников ждет состязания в весовых категориях 46, 50, 55, 60, 66 килограммов, а в 16:00 состоится торжественная церемония открытия.
28 сентября с 10 утра начнутся соревнования в весовых категориях 73, 81, 90, 90+ кг. После отборочных этапов состоится финал и церемония награждения.