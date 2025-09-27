Ричмонд
В аэропортах Астрахани и Волгограда введены временные ограничения

Воздушная гавань Астрахани и Волгограда ограничила полеты.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Астрахани и Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации сегодня, 27 сентября.

«В аэропортах Астрахань (Нариманово) и Волгоград введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов», — говорится в заявлении.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале около 05:35 по мск 27 сентября.

Уточняется, что ограничения введены с целью поддержания безопасности авиационных операций.

Напомним, ранее, 26 сентября Росавиация официально уведомила о снятии всех ограничений на полеты в международном аэропорту Волгограда. По информации ведомства, воздушное пространство над городом-героем стало открыто для приема и отправки самолетов с 05:47 по московскому времени.