В аэропортах Астрахани и Волгограда введены временные ограничения

Напомним, ранее, 26 сентября Росавиация официально уведомила о снятии всех ограничений на полеты в международном аэропорту Волгограда. По информации ведомства, воздушное пространство над городом-героем стало открыто для приема и отправки самолетов с 05:47 по московскому времени.