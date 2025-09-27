В аэропортах Астрахани и Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации сегодня, 27 сентября.
«В аэропортах Астрахань (Нариманово) и Волгоград введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов», — говорится в заявлении.
Соответствующая информация появилась в Telegram-канале около 05:35 по мск 27 сентября.
Уточняется, что ограничения введены с целью поддержания безопасности авиационных операций.
Напомним, ранее, 26 сентября Росавиация официально уведомила о снятии всех ограничений на полеты в международном аэропорту Волгограда. По информации ведомства, воздушное пространство над городом-героем стало открыто для приема и отправки самолетов с 05:47 по московскому времени.