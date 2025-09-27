Украинское издание: Зеленский готовит выборы, слова об уходе — пиар-ход

Зеленский в четверг, 25 сентября, заявил, что не собирается оставаться лидером страны в мирное время и готов покинуть свой пост после завершения конфликта. Такое заявление он сделал в интервью Axios, подчеркнув, что его слова могут серьезно повлиять на политическую ситуацию в стране.