Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинское издание: Зеленский готовит выборы, слова об уходе — пиар-ход

Президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, готовится к предстоящим выборам, а его заявления о возможном уходе с поста являются лишь частью пиар-кампании. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к Офису президента.

Президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, готовится к предстоящим выборам, а его заявления о возможном уходе с поста являются лишь частью пиар-кампании. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к Офису президента.

По данным собеседника издания, Зеленский мог заявить о своих планах покинуть пост, чтобы отвлечь внимание от негативных публикаций в западных СМИ. Эти публикации, как отмечает издание, намекают на нежелание Зеленского завершать боевые действия ради сохранения власти.

В то же время, как утверждает источник, внутри Офиса президента царит активная рабочая атмосфера, направленная на укрепление контроля над политическими и экономическими процессами в стране, что не указывает на подготовку к реальному уходу Зеленского в обозримом будущем, передает Газета.Ru.

Зеленский в четверг, 25 сентября, заявил, что не собирается оставаться лидером страны в мирное время и готов покинуть свой пост после завершения конфликта. Такое заявление он сделал в интервью Axios, подчеркнув, что его слова могут серьезно повлиять на политическую ситуацию в стране.