Вильфанд сообщил о заморозках на большей части РФ в ближайшие дни

На большей части России ниже нормы будет температура в ближайшие дни, холодная погода распространяется с запада на восток, рассказал собеседник агентства.
По его словам, связано это с тем, что воздушные массы практически по всей российской территории, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера. Прогнозируется резкое понижение температуры на 15−20 градусов.
На европейской части территории России заморозки станут «типичным явлением», причем не только в Северо-Западном федеральном округе, рассказал Вильфанд.
В Московской области и сопредельных областях, и даже на юге Центрального федерального округа (Белгородская, Тамбовская, Воронежская и Курская области) уже в ближайшие дни заморозки −2…-3 градуса, сообщил метеоролог.
Также заморозки прогнозируются в Ставропольском крае, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях.
До −5 температура воздуха будет опускаться в Поволжье, а на Урале и юге Сибири будет до −6.
Вильфанд добавил, что длительная теплая погода сохраняется лишь в Приморском крае и на юге Хабаровского. В этих регионах столбики термометров поднимаются выше +20.