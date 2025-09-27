Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд сообщил о заморозках на большей части РФ в ближайшие дни

На большей части территории России в ближайшие дни температура будет ниже нормы, в ряде регионов резко похолодает на 15−20 градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: Freepik

На большей части России ниже нормы будет температура в ближайшие дни, холодная погода распространяется с запада на восток, рассказал собеседник агентства.

По его словам, связано это с тем, что воздушные массы практически по всей российской территории, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера. Прогнозируется резкое понижение температуры на 15−20 градусов.

На европейской части территории России заморозки станут «типичным явлением», причем не только в Северо-Западном федеральном округе, рассказал Вильфанд.

В Московской области и сопредельных областях, и даже на юге Центрального федерального округа (Белгородская, Тамбовская, Воронежская и Курская области) уже в ближайшие дни заморозки −2…-3 градуса, сообщил метеоролог.

Также заморозки прогнозируются в Ставропольском крае, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях.

До −5 температура воздуха будет опускаться в Поволжье, а на Урале и юге Сибири будет до −6.

Вильфанд добавил, что длительная теплая погода сохраняется лишь в Приморском крае и на юге Хабаровского. В этих регионах столбики термометров поднимаются выше +20.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше