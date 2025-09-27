Литвиненко сказал, чем опасна обувь на широкой подошве, как у Зеленского

«Если взять подошву толще, то амортизация будет, но суставы и стопа нормально работать не будут. Это может привести к нарушению кровоснабжения, к раннему развитию артроза в суставах нижней конечности и в суставах стопы. Будет неправильно распределяться нагрузка на позвоночник, то есть ноги будут быстрее уставать, спина будет уставать», — уточнил Литвиненко.