Литвиненко сказал, чем опасна обувь на широкой подошве, как у Зеленского

Чрезмерно толстая подошва, как на кроссовках, в которых Зеленский пришел на Генассамблею ООН угрожает здоровью суставов и стопы, отметил в разговоре с aif.ru спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко.
«Врачи-ортопеды рекомендуют, чтобы обувь была не на тонкой подошве, а где-то сантиметра полтора-два. Это необходимо. потому что человек ходит много по бетону, по асфальту, и такая подошва позволяет амортизировать ударную нагрузку, тем самым уменьшая нагрузку на суставы», — объяснил эксперт.
При этом, по его словам, более широкая подошва пользы не принесет, а наоборот. может привести к негативным последствиям для здоровья.
«Если взять подошву толще, то амортизация будет, но суставы и стопа нормально работать не будут. Это может привести к нарушению кровоснабжения, к раннему развитию артроза в суставах нижней конечности и в суставах стопы. Будет неправильно распределяться нагрузка на позвоночник, то есть ноги будут быстрее уставать, спина будет уставать», — уточнил Литвиненко.
Врач добавил, что широкая, массивная подошва утяжеляет обувь, поэтому из-за ее веса человек ходит как в кандалах.
Ранее ортопед Литвиненко объяснил, что кроссовки с широкой подошвой, как у Зеленского на Генассамблее ООН люди носят, чтобы казаться выше.