Разведка в СССР подсчитывала возможности США по производству атомных бомб

«Количество активного (ядерного делящегося — ред.) материала, необходимого для одной атомной бомбы, зависит от ее конструкции», — отмечали Терлецкий и Рылов. Далее они рассмотрели три варианта конструкции бомбы с различным основным зарядом (ОЗ) из ядерной «взрывчатки» — бомба на основе урана-235, сделанная по «пушечной» схеме (типа той, что была сброшена американцами на японскую Хиросиму 6 августа 1945 года); бомба со сферическим ОЗ только из плутония («сплошная»), действовавшая на основе имплозии (сжатии ядерного делящегося материала с помощью высокоэффективной взрывчатки) — типа той, которой США уничтожили Нагасаки 9 августа 1945-го; и, наконец, «сферическая составная» имплозивная бомба, в которой ОЗ состоял из плутония и урана. Это так называемая композитная схема, которая в сравнении со «сплошной» конструкцией ОЗ позволяла при равной мощности (энерговыделении) ядерного взрыва существенно экономить плутоний.