Красноярец продает котел, установленный по федпрограмме «Чистый воздух»

Министр экологии с гневом обрушился на продавца, но есть небольшой нюанс.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Министр экологии края Владимир Часовитин обрушился с гневной критикой на красноярца, продающего твердотопливный котел, установленный по программе «Чистый воздух». Пост Часовитин разместил в своем телеграм-канале.

Объявление о продаже размещено на площадке популярного российского интернет-аукциона. Часовитин заявил, что по договору собственник берет на себя обязательства использовать котел и отапливать помещения единым источником в течение 5 лет. Поэтому министр дал поручение направить все материалы и заявление в органы полиции для правовой оценки.

«Считаю, что это из ряда вон выходящее событие. Мы тратим федеральные средства, переводим дома на экологическое современное оборудование, чтобы улучшить качество жизни в регионе, и сталкиваемся с таким несознательным отношением», — сокрушается Часовитин.

Однако, как выяснили журналисты NGS24, красноярец продает котел по причине того, что в дом проведено электрическое отопление. Оборудование ему досталось вместе с купленным домом.

Как частные дома переводят на экологическое отопление — читайте в нашем специальном материале.