Красноярец продает котел, установленный по федпрограмме «Чистый воздух»

Министр экологии края Владимир Часовитин обрушился с гневной критикой на красноярца, продающего твердотопливный котел, установленный по программе «Чистый воздух». Пост Часовитин разместил в своем телеграм-канале.
Объявление о продаже размещено на площадке популярного российского интернет-аукциона. Часовитин заявил, что по договору собственник берет на себя обязательства использовать котел и отапливать помещения единым источником в течение 5 лет. Поэтому министр дал поручение направить все материалы и заявление в органы полиции для правовой оценки.
«Считаю, что это из ряда вон выходящее событие. Мы тратим федеральные средства, переводим дома на экологическое современное оборудование, чтобы улучшить качество жизни в регионе, и сталкиваемся с таким несознательным отношением», — сокрушается Часовитин.
Однако, как выяснили журналисты NGS24, красноярец продает котел по причине того, что в дом проведено электрическое отопление. Оборудование ему досталось вместе с купленным домом.
