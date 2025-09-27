Ричмонд
Польша отменила социальные выплаты для неработающих украинцев

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который отменяет социальные выплаты для неработающих граждан Украины. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщил журналистам глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий.

Новый закон предполагает, что пособие «800+» (800 злотых, что составляет более 200 долларов ежемесячно на каждого ребенка — прим. «ВМ») будет выплачиваться только при условии профессиональной активности родителя.

Богуцкий подчеркнул, что Польша должна перейти на «нормальные правила» для граждан Украины, без особых преференций, и решать эти вопросы на основе общих законов, действующих для всех.

Кроме того, подписанный президентом закон отменяет ранее предоставлявшиеся всем украинцам, включая неработающих, льготы по программам лечения, реабилитации и субсидированию покупки рецептурных лекарств, передает РИА Новости.

25 сентября стало известно, что польский министр иностранных дел Радослав Сикорский был готов предоставить убежище гражданину Украины Владимиру Ж., которого власти Германии подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

