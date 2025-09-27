WP: Иран ускорил работы по возведению секретного военного объекта в Исфахане

Иран в последние месяцы значительно ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан, расположенной в центре страны. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на спутниковые снимки.
Как уточняет издание, назначение объекта остаётся неизвестным. Тем не менее, активная фаза строительства началась после серии ударов США по трём ядерным объектам Ирана. Один из этих объектов, в Натанзе, находится недалеко от горы Коланг. Работы на объекте под горой ведутся с 2020 года, отмечает WP.
По информации газеты, иранское руководство ранее заявляло, что этот объект может использоваться для производства центрифуг — ключевого оборудования для обогащения урана. В то же время независимые эксперты, чьи мнения приводит издание, считают, что там возможно не только производство, но и непосредственное обогащение урана или его хранение.
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана, которая вызвала ответные действия Исламской республики. 22 июня США нанесли удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.
На следующий день Иран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре — крупнейший военный объект США на Ближнем Востоке. В результате президент Дональд Трамп объявил о соглашении Израиля и Ирана о режиме прекращения огня, вступившем в силу 24 июня.
Переговоры по иранской ядерной программе между Ираном и США в 2025 году включали пять раундов, но не дали результатов. Их срывам способствовали начавшиеся военные действия Израиля и атаки американских сил по иранским ядерным объектам. В то же время представители евротройки (Германия, Франция, Великобритания), пытавшиеся выступить посредниками, не смогли добиться нового соглашения по иранской ядерной программе. Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости ликвидации имеющихся у Ирана запасов обогащенного урана. Об этом политик сообщил, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что наличие такого материала у Тегерана представляет значительную угрозу не только для Ближнего Востока, но и для глобальной безопасности.