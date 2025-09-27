WP: Иран ускорил работы по возведению секретного военного объекта в Исфахане

Переговоры по иранской ядерной программе между Ираном и США в 2025 году включали пять раундов, но не дали результатов. Их срывам способствовали начавшиеся военные действия Израиля и атаки американских сил по иранским ядерным объектам. В то же время представители евротройки (Германия, Франция, Великобритания), пытавшиеся выступить посредниками, не смогли добиться нового соглашения по иранской ядерной программе. Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости ликвидации имеющихся у Ирана запасов обогащенного урана. Об этом политик сообщил, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что наличие такого материала у Тегерана представляет значительную угрозу не только для Ближнего Востока, но и для глобальной безопасности.