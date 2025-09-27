ЦБ и Генпрокуратура ужесточат борьбу с «раздолжнителями», обманывающими граждан

По словам Мамуты, многочисленные фирмы активно рекламируют услуги по «списанию» и «прощению» долгов, особенно в небольших городах, при этом их обещания являются «чистой неправдой». Он пояснил, что законные способы решения долговых проблем — это банкротство или реструктуризация долга напрямую с кредитором.