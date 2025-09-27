ЦБ и Генпрокуратура ужесточат борьбу с «раздолжнителями», обманывающими граждан

Банк России совместно с Генеральной прокуратурой РФ разрабатывает меры по привлечению к ответственности компаний, называющих себя «раздолжнителями» и предлагающих гражданам незаконные услуги по списанию долгов. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.
По словам Мамуты, многочисленные фирмы активно рекламируют услуги по «списанию» и «прощению» долгов, особенно в небольших городах, при этом их обещания являются «чистой неправдой». Он пояснил, что законные способы решения долговых проблем — это банкротство или реструктуризация долга напрямую с кредитором.
Мамута назвал деятельность «раздолжнителей» «болезнью на здоровом рынке взыскания» и напомнил, что в России уже действует закон, запрещающий рекламу подобных услуг. Однако, по его мнению, этого недостаточно. В связи с этим Банк России и Генпрокуратура намерены определить механизмы привлечения к ответственности таких «помощников», передает издание «Прайм».
Верховный суд запретил россиянам вести роскошную жизнь за счет кредитов, а потом списывать долги через процедуру банкротства. Что считается роскошной жизнью, смогут ли теперь физлица оформлять банкротство и какие у этого будут последствия, выясняла «Вечерняя Москва».