«Рискует остаться в девках»: что россиянам не стоит делать в Воздвиженьев день

«Нельзя планировать важные дела и заниматься рукоделием — считалось, что так может пропасть здоровье. Также не рекомендуется ходить в лес, особенно одному, — предки верили, что в эту пору там просыпается нечисть», — напоминают журналисты «Известий» о народных поверьях. Также следует воздержаться от купания в реках и озерах — можно подхватить лихорадку и проболеть до зим. Незамужним девушкам в этот день нельзя есть картофель, иначе еще год рискует просидеть в девках.