В Казани введены временные ограничения на полеты самолетов

Причиной ограничений является обеспечение безопасности полетов, заявил Кореняко.
В аэропорту города Казань введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росаваиции Артем Кореняко.
Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Причиной временных ограничний назвали обеспечение безопасности полетов.
Ранее сообщалось об аналогичных введенных временных ограничниях в двух других авиагаванях. Среди них аэропорт Астрахани (Нариманово) и Волгограда. Причина названа та же — обеспечения безопасности полетов.