В Казани введены временные ограничения на полеты самолетов

В аэропорту города Казань введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росаваиции Артем Кореняко.

Причиной ограничений является обеспечение безопасности полетов, заявил Кореняко.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДва российских аэропорта ограничили перелеты.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Причиной временных ограничний назвали обеспечение безопасности полетов.

Ранее сообщалось об аналогичных введенных временных ограничниях в двух других авиагаванях. Среди них аэропорт Астрахани (Нариманово) и Волгограда. Причина названа та же — обеспечения безопасности полетов.