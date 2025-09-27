Уличный дрифт в центре Владивостока обернулся уголовным делом

Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела в отношении водителя, устроившего опасный дрифт в центре Владивостока. По данным надзорного ведомства, в ночное время не позднее 26 сентября автомобилист на Toyota Progress грубо нарушил правила дорожного движения в районе Океанского проспекта, подвергнув риску других участников движения, сообщает ИА PrimaMedia.
Нарушителя удалось выявить благодаря мониторингу социальных сетей — в интернете появилось видео инцидента, попавшее в поле зрения правоохранительных органов. Водителю вменяется статья 267.1 УК РФ — совершение из хулиганских побуждений действий, создающих угрозу безопасной эксплуатации транспортных средств.
Автомобиль дрифтера изъяли. Ход расследования уголовного дела остается на контроле прокуратуры.
Отметим, что это не первый подобный случай в данной локации: ранее за аналогичное поведение другое дело было направлено в суд.
Санкция по данной статье — до двух лет лишения свободы.