Уличный дрифт в центре Владивостока обернулся уголовным делом

Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела в отношении водителя, устроившего опасный дрифт в центре Владивостока. По данным надзорного ведомства, в ночное время не позднее 26 сентября автомобилист на Toyota Progress грубо нарушил правила дорожного движения в районе Океанского проспекта, подвергнув риску других участников движения, сообщает ИА PrimaMedia.