Дождь со снегом обрушится на Челябинскую область

Днём в субботу, 27 сентября, воздух в регионе прогреется до +12 градусов, а в воскресенье до +9. Дождь со снегом не прекратятся на Южном Урале и в понедельник. Водителям стоит быть внимательнее, ведь на дорогах может образоваться гололёд. В этот день температура воздуха будет колебаться между +2 и +7 градусами.