Дождь со снегом обрушится на Челябинскую область

В выходные погода омрачит настроение жителей Челябинской области похолоданием, северным ветром и небольшими дождями со снегом. Подробным прогнозом на ближайшие дни поделились синоптики местного Гидрометцентра.

Источник: Pchela.News

Днём в субботу, 27 сентября, воздух в регионе прогреется до +12 градусов, а в воскресенье до +9. Дождь со снегом не прекратятся на Южном Урале и в понедельник. Водителям стоит быть внимательнее, ведь на дорогах может образоваться гололёд. В этот день температура воздуха будет колебаться между +2 и +7 градусами.

В Челябинске сегодня пойдёт небольшой дождь, а столбики уличных термометров покажут до +11 градусов. В воскресенье станет прохладнее — днём обещают до +7 градусов. В понедельник к дождю добавится и мокрый снег, а воздух прогреется до +4 градусов.