Какие льготы положены семьям с детьми-инвалидами в Татарстане

— налоговый вычет на каждого ребенка-инвалида до 18 лет. Если ребенок имеет I или II группу инвалидности и проходит очное обучение в вузе или ссузе, вычет сохраняется до 24 лет. Размер вычета составляет 12 тысяч рублей для родителей и усыновителей и 6 тысяч рублей — для опекунов и попечителей.