Какие льготы положены семьям с детьми-инвалидами в Татарстане

Семьи с детьми-инвалидами имеют право на следующие льготы:
— налоговый вычет на каждого ребенка-инвалида до 18 лет. Если ребенок имеет I или II группу инвалидности и проходит очное обучение в вузе или ссузе, вычет сохраняется до 24 лет. Размер вычета составляет 12 тысяч рублей для родителей и усыновителей и 6 тысяч рублей — для опекунов и попечителей.
— приоритетное право на места в детсадах, яслях, а также в оздоровительных учреждениях.
— четыре дополнительных выходных дня ежемесячно для одного из родителей, опекуна или попечителя.
— возможность неполного рабочего дня в случае необходимости для одного из родителей, опекуна или попечителя ребенка-инвалида до 18 лет.
— ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для одного из родителей, опекуна или попечителя ребенка-инвалида до 18 лет время.
— направление в командировки или привлечение к сверхурочной, ночной работе, а также работе в выходные и праздничные дни только при наличии согласия сотрудника, у которого есть ребенок-инвалид.
— получение услуг без очереди в аптеках, магазинах, поликлиниках, на почте и в иных учреждениях.