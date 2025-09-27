Ричмонд
Какие льготы положены семьям с детьми-инвалидами в Татарстане

В Татарстане семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, наряду с общими льготами и пособиями положены и дополнительные. Подробнее об этом — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Семьи с детьми-инвалидами имеют право на следующие льготы:

— налоговый вычет на каждого ребенка-инвалида до 18 лет. Если ребенок имеет I или II группу инвалидности и проходит очное обучение в вузе или ссузе, вычет сохраняется до 24 лет. Размер вычета составляет 12 тысяч рублей для родителей и усыновителей и 6 тысяч рублей — для опекунов и попечителей.

— приоритетное право на места в детсадах, яслях, а также в оздоровительных учреждениях.

— четыре дополнительных выходных дня ежемесячно для одного из родителей, опекуна или попечителя.

— возможность неполного рабочего дня в случае необходимости для одного из родителей, опекуна или попечителя ребенка-инвалида до 18 лет.

— ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для одного из родителей, опекуна или попечителя ребенка-инвалида до 18 лет время.

— направление в командировки или привлечение к сверхурочной, ночной работе, а также работе в выходные и праздничные дни только при наличии согласия сотрудника, у которого есть ребенок-инвалид.

— получение услуг без очереди в аптеках, магазинах, поликлиниках, на почте и в иных учреждениях.