Назван необычный способ избавиться от боли

Согласно его исследованию, рекреационные музыкальные терапевтические вмешательства продемонстрировали на 37% большую вероятность снижения интенсивности боли на две единицы по сравнению с исключительно рецептивными методами. При применении техник релаксации и визуализации под музыкальное сопровождение этот показатель увеличивался до 48%.