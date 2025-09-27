Заморозки и дожди со снегом: последние выходные сентября в Башкирии будут очень холодными

Завтра, 28 сентября, ночью — местами, а днем — по всей Башкирии — прогнозируются небольшие дожди, на севере — до умеренных, ночью и утром — со снегом. Ветер будет северный умеренный. Столбики термометров этой ночью опустятся до 0, +5°, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3°, днем потеплеет до +6, +11°.