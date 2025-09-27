Заморозки и дожди со снегом: последние выходные сентября в Башкирии будут очень холодными

В Башкирии в последние выходные сентября ожидаются заморозки и осадки со снегом. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Сегодня, 27 сентября, в некоторых городах и районах пройдут небольшие дожди, на севере республики — умеренные. Будет западный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит +7, +12°.
Завтра, 28 сентября, ночью — местами, а днем — по всей Башкирии — прогнозируются небольшие дожди, на севере — до умеренных, ночью и утром — со снегом. Ветер будет северный умеренный. Столбики термометров этой ночью опустятся до 0, +5°, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3°, днем потеплеет до +6, +11°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.