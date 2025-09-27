Юрист Ноженко назвала товары, которые нельзя покупать даже со скидкой

Юрист Европейской юридической службы Екатерина Ноженко перечислила категории товаров, которые запрещено продавать и не стоит покупать даже с большой скидкой.
К запрещенным товарам относятся гуманитарная помощь, алкоголь без лицензии, продукты с радиационным загрязнением и просроченные товары. Также нельзя продавать позеленевший картофель, размороженные и повторно замороженные продукты, деформированные консервные банки и невыпотрошенную птицу.
При обнаружении такой продукции в магазине покупатель может потребовать убрать ее с полок и пожаловаться в Роспотребнадзор. Юрист подчеркнула, что подобные товары представляют опасность для здоровья независимо от цены, передает агентство «Прайм».
Юрист Анна Циммерман объяснила, что некоторые магазины предлагают покупателям отказаться от выдачи кассового чека, ссылаясь на экономию средств и заботу об экологии. Она подчеркнула, что соглашаться на это не следует.
В начале сентября средний чек на онлайн-доставку продуктов в Москве вырос на 20 процентов и составил 891 рубль. Насколько выгоднее приобретать продукты в магазинах — в материале «Вечерней Москвы».