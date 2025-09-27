Замглавы Минска отреагировал на цены платных услуг в школах

Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский отреагировал на цены платных услуг в школах в эфире «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
Стригельский, который ранее возглавлял комитет по образованию Минского горисполкома и немало работал в системе образования в принципе, напомнил про имеющиеся в школах платные занятия по учебным предметам, факультативы, кружки, а также индивидуальные занятия — также на платной основе. Подобные занятия, по его словам, помогают разбираться в программе детям, которым она сложно дается во время уроков в классе, а также при необходимости подтянуться в учебе или наверстать упущенные темы из-за отсутствия, например, по болезни.
— Кроме бесплатных поддерживающих и стимулирующих занятий, есть возможность приобрести дополнительное занятие на платной основе, чтобы разобраться в какой-то теме. Это очень доступно по стоимости и это не репетиторство в классическом понимании, когда педагог подтягивает к экзамену и зарабатывает деньги себе, — добавил заместитель мэра Минска. — Учитель в данной ситуации не выступает как физическое лицо, он выполняет фактически работу, которую ему поручает школа. Оплата приходит на счет учреждения, и учитель получает заработную плату такую же, как он получает за урок.