Замглавы Минска отреагировал на цены платных услуг в школах

— Кроме бесплатных поддерживающих и стимулирующих занятий, есть возможность приобрести дополнительное занятие на платной основе, чтобы разобраться в какой-то теме. Это очень доступно по стоимости и это не репетиторство в классическом понимании, когда педагог подтягивает к экзамену и зарабатывает деньги себе, — добавил заместитель мэра Минска. — Учитель в данной ситуации не выступает как физическое лицо, он выполняет фактически работу, которую ему поручает школа. Оплата приходит на счет учреждения, и учитель получает заработную плату такую же, как он получает за урок.